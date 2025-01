Directorul Muzeului de Arta din Cluj-Napoca in contextul jafului bratarilor dacice: un muzeograf din Romania castiga cel mult cateva sute de euro salariu, din care-si cumpara singur hainele si cartile."Si cand te gandesti ca in Olanda, supraveghetorii au o leafa in medie de 3000 Euro/luna si sunt indestulatori pentru o protectie serioasa, la noi aceeasi categorie sociala abia ajunge la 400-450 Euro/luna si are in grija o suprafata tripla, asigurandu-si totodata din banii proprii o tinuta ... citește toată știrea