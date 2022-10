Directorul Parcului Natural Apuseni: Nu cred ca intreaga comunitate din comuna Belis doreste sa iasa din acest Parcul Natural pe simplul motiv ca dansii nu ar mai dori sa traiasca in Apuseni/ Sa traiesti intr-o arie protejata e o alta nisa de viata, nu ai

Directorul Parcului Natural Apuseni, Alin Mos, spune ca niciodata pana acum comunitatile din Muntii Apuseni nu au fost nicio amenintare pentru munti si au stiut sa se dezvolte in armonie cu locurile in care au ales sa traiasca. Alin Mos a vorbit public, intr-un interviu pentru apusenitrasilvania.ro despre intentia reprezentantilor administratiei din comuna Belis de a organiza un referendum in care oamenii sa se pronunte daca mai vor sau nu sa ramana in Parcul Natural Apuseni dar si despre ... citeste toata stirea