Dirijoare de origine chineza la pupitrul Filarmonicii Transilvania, sustine concert maine, prima data in Romania

Dirijoarea de origine chineza Linhan Cui, alaturi de pianistul roman Daniel Ciobanu si Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania", intr-un concert despre care institutia de cultura spune ca e "de exceptie", maine seara.Concertul sustinut de dirijoarea Linhan Cui e programat maine seara la ora 19 la Colegiul Academic si programeaza lucrari de Serghei Prokofiev - Concertul nr. 3 pentru pian in Do major, op. 26, si de Antonin DvoL(Trade Mark)ak - Simfonia nr. 7 in re minor, op. 70. Linhan Cui ... citeste toata stirea