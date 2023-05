Pe grupurile de soferi apar uneori anunturi prin care conducatorii auto sunt avertizati in timp real despre diverse controale din trafic, cum ar fi verificarea rovignietei. Trecand peste faptul ca ar fi cam ilegal sa stea pe telefon la volan, discutia s-a aprins pe marginea obligativitatii platii acestei rovigniete.Florestiul este practic in Cluj-Napoca si rovinieta nu prea isi are rostul, cred unii soferi.Cu toate acestea, sunt unii cu spirit civic mai pronuntat care le-au dat replica."Mda.. ... citeste toata stirea