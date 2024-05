Discutii aprinse la Cluj din cauza lipsei teraselor pe trotuare, in cartiere. Se favorizeaza agentii economici din centrul orasului?

Sunt discutii aprinse la Cluj din cauza lipsei teraselor pe trotuare in cartierele orasului. Intrebarea unui clujean a creat polemici pe o retea de socializare. In timp ce unii clujeni spun ca si-ar dori mai multe localuri cu terase pe domeniul public, in cartiere, altii zic ca nu vor sa vada scaune sub geamurile blocului in care stau."Ce am observat eu, ca locuitor al orasului, este faptul ca localitatea duce lipsa de cafenele/restaurante cu terase. In cartiere numeri pe degete terasele in ... citește toată știrea