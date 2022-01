Discutii aprinse si reprosuri dupa reportajul Recorder despre Cluj si IT. Daniel Metz: In Romania, nu se mai poate vorbi de lucrurile bune

Antreprenorul Daniel Metz, cel care a pus pe picioare compania EBS devenita apoi NTT Data, apare in documentarul celor de la Recorder, despre IT -ul clujean, care a transformat orasul.Daniel Metz a avut discutii aprinse cu fanii de pe Facebook, dupa aparitia materialului in care el apare, alaturi de alti antreprenori, si explica succesul IT -ului clujean. Unii oameni sunt nemultumiti ca reportajul este axat numai pe partile bune si nu prezinta problemele reale ale orasului."Din pacate domnule ... citeste toata stirea