Dispeceratul Va ajutam din Cluj din cadrul campaniei Ajutam Ucraina devine activ de vineri de la pranz

Ajutam Ucraina este campania comuna a mai multor institutii publice, asociatii profesionale si neguvernamentale clujene. In cadrul acesteia, organizatiile partenere au decis sa puna in comun resursele si expertiza proprii fiecareia, in scopul sprijinirii persoanelor refugiate, celor solicitante de azil sau celor care doresc sa beneficieze de orice forma de protectie in Romania ca urmare a conflictului armat din Ucraina.In acest context, Va ajutam din Cluj lanseaza un call center dedicat ... citeste toata stirea