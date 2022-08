Disputa intr-o gradinita facuta cu banii statului ungar: "Pot veni si copii romani, dar educatia va fi in maghiara"

Biserica Reformata a construit in Huedin (judetul Cluj) o gradinita cu predare in limba maghiara. Un reprezentant al bisericii a precizat ca gradinita a fost construita cu sprijin din partea statului ungar, dar ca va primi si copii romani. Constructia unei noi gradinite in Huedin, orasel aflat la circa 55 de kilometri de Cluj, a starnit indignare, dupa ce protopopul reformat al Tarii Calatei, Istvan M. Vincze, a precizat ca limba de predare va fi maghiara.Cotidianul maghiar Kronika, citat de ... citeste toata stirea