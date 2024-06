Distractie cu ATV-ul incheiata cu un accident in Cluj! Un barbat a fost transportat la spital - FOTO

Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza in localitatea Finisel, comuna Savadisla, din judetul Cluj, unde un barbat a suferit un accident cu ATV-ul."La fata locului s-a deplasat echipajul de la Punctul de Lucru Floresti, in vreme ce partea medicala a fost asigurata de o ambulanta SAJ.Barbatul de aproximativ 30 de ani a fost transportat la spital, fiind constient si cooperant", transmite ISU Cluj.Tragediile cu ATV-ul se tin in lant la Cluj! Un barbat a murit saptamana ... citește toată știrea