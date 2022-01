Distractie periculoasa pe gheata. De la mic la mare, clujenii au iesit sa "patineze" pe lacul de langa Iulius Mall - FOTO

In ultimele zile, de cand temperaturile la Cluj-Napoca au scazut sub -5 grade Celsius, clujenii si-au gasit o noua metoda de distractie. Copii, adolescenti, dar si maturi au fost surprinsi mergand pe Lacul Gheorgheni.Locuitorii orasului nu renunta la aceasta activitate, desi autoritatile au avertizat in repetate randuri ca acest lucru este interzis. Cu tot pericolul la care se expun, oamenii nu cred ca aceasta distractie poate deveni mortala. Majoritatea sunt de parerea ca gheata este foarte ... citeste toata stirea