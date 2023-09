Presedintele Alin Tise a avut grija sa iasa si sa arunce vina pe ferma Transavia din satul Rediu, comuna Aiton, in conditiile in care firma care gestioneaza Centrul de Management Integrat al Deseurile (CMID) din Cluj, Supercom, nu respecta autorizatia de mediu in privinta tratarii si depozitarii deseurilor. Desi s-a laudat public ca are dovezi incontestabile ca nu gunoiul in putrefactie de la CMID impute orasul, ci gainatul de la ferma Transavia din Aiton, institutiile de control pe care le-a ... citeste toata stirea