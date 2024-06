DJ Snake, Tinie Tempah si Dimitri Vegas se alatura artistilor de la Neversea

A mai ramas mai putin de o luna pana la cea de-a sasea editie Neversea, the Queen of Festivals, care promite cea mai caliente editie de pana acum datorita celor peste 150 de artisti, experientelor pregatite in festival si momentelor unice create de organizatori.Fanii Neversea se vor intalni cu DJ Snake, Tinie Tempah, Dimitri Vegas, artisti de top la nivel international, cu hituri care vor aduce energie buna alaturi de care vor petrece pana la rasarit.DJ Snake a devenit cunoscut publicului ... citește toată știrea