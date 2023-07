Drumul european DN1E60, cel mai periculos drum din judet, a fost blocat in aceasta dupa-masa in zona localitatii Morlaca."S-a raportat faptul ca DN1 E60 este blocat de aluviuni in zona localitatii Morlaca. Se va deplasa la fata locului un echipaj de la Detasamentul Huedin. Din primele informatii, nicio persoana nu este in pericol", a aratat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.Amintim, azi e doua zi de avertizari meteorologice cod portocaliu de instabilitate atmosferica la Cluj, azi. ... citeste toata stirea