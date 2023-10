DNA a anuntat ca inca doi inspectori de la Inspectoratul pentru Controlul Transportului Rutier Cluj au fost retinuti pentru 24 de ore. In acelasi timp, Bogdan Durlea, seful ISCTR Cluj, va fi dus in fata instantei pentru cererea de arestare preventiva.Amintim ca, Bogdan Durlea, seful Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) Cluj IT 4, a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DNA, fiind suspect de luare de mita si divulgare de date nedestinate publicitatii. ... citeste toata stirea