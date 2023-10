Bogdan Durlea, seful Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) Cluj IT 4, a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DNA, care fac perchezitii in 22 de puncte din tara.Durlea este suspect de luare de mita si divulgare de informatii nedestinate publicitatii.Procurorii il banuiesc pe seful regional din Cluj al Inspectoratului de stat pentru Control in Transportul Rutier, Bogdan Durlea, de luare de mita si divulgarea de informatii nedestinate publicitatii. ... citeste toata stirea