DNA verifica prezenta tatalui arhitectului sef al municipiului Daniel Pop, in proiectul "Transilvania Smart City", in spatele caruia se afla Elena Udrea? Ce explicatii are Gurzau pentru acest flagrant conflict de interese

Procurorii DNA ar ancheta modul in care proiectul "Transilvania Smart City" a fost autorizat de Primaria Cluj Napoca, avand in vedere ca Titus Pop, tatal arhitectului sef al municipiului, Daniel Pop, lucreaza in cadrul acestui proiect mamut, in spatele caruia se afla Elena Udrea si care a fost amplu mediatizat si promovat in ultimul an, inclusiv de catre primarul Emil Boc.In proiectul "Transilvania Smart City" promotor este firma Realtopharma SA, administrata de Adrian Alexandrov (partenerul ... citeste toata stirea