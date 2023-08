1151 de clujeni s-au inscris, din 31 iulie, pana acum in programul Rabla Local. Programul prevede casarea masinilor vechi din municipiu, in schimbul sumei de 3.000 de lei. Programul are loc pana in data de 31 august la ora 16:30 iar inscrierile se fac pe platforma digitala pusa la dispozitie de Administratia Fondurilor pentru Mediu. Peste 1000 de clujeni s-au inscris in program, un numar mai mic decat cel asteptat de autoritati, fiind alocat un buget care sa acopere casarea a 5000 de ... citeste toata stirea