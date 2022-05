Doar 14 cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj in ultimele 24 de ore, probabil cel mai mic numar de cazuri noi in acest interval in ultimul an.Cu toate acestea rata de infectare ramane cea mai ridicata din tara, tripla fata de media nationala si singura din Romania care depaseste pragul de un caz la mia de locuitori.Astfel, incidenta in Cluj e azi de 1,09 cazuri la mie, in conditiile in care media ... citeste toata stirea