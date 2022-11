Doar 24% dintre tinerii cu varste cuprinse intre16 si 24 de ani vor sa lucreze in Romania. Ce pretentii au cei din noua generatie

A scazut numarul tinerilor care isi cauta un job in tara, fata de anul trecut. O arata un studiu recent realizat in randul celor cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani. Daca anul trecut 30% dintre cei chestionati luau in calcul un job in Romania, anul acesta, doar 24% spun ca exclud alte variante.Pentru cei care iau in calcul optiunea de angajare, cel mai important criteriu pe care il folosesc in selectarea unui loc de munca este satisfactia oferita de ceea ce fac.Doar 24% dintre tineri vor ... citeste toata stirea