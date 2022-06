Doar cateva cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate de ieri pana azi in Cluj, una dintre cele mai mici cifre ale ultimilor doi ani

Doar cateva cazuri noi de infectie cu coronavuirus depistate de ieri pana azi in Cluj, una dintre cele mai mici cifre ale ultimilor doi ani de pandemie de coronavirus, in contextul in care Clujul are cele mai multe cazuri de infectie depistate din Romania, dupa Bucuresti.E vorba mai exact de doar cinci cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore in Cluj, conform unui raport al Ministerului Sanatatii publicat in urma cu putine momente. In contextul in care aproape ... citeste toata stirea