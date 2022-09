Doar doua judete din Romania rapoteaza azi peste o suta de cazuri noi de infectie cu coronavirus, Clujul e unul dintre ele, judetul are in continuare cea mai mare rata de infectare din tara, numarul cazurilor a crescut cu 5.500 in ultima luna

Doar doua judete din Romania rapoteaza azi peste o suta de cazuri noi de infectie cu coronavirus, Clujul e unul dintre ele, judetul are in continuare cea mai mare rata de infectare din tara.Astfel, de ieri pana azi in Cluj au fost depistate un numar de 110 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe din tara in acest interval dupa Bucuresti cu 304 si Timis cu 119, arata datele Ministerului Sanatatii publicate in urma cu putine momente. Rata de infectare din Cluj, care azi ajunge ... citeste toata stirea