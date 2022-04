Doar doua judete raporteaza azi peste o suta de cazuri noi de cazuri de infectie cu coronavirus, iar cele mai multe sunt la Cluj.E vorba de 174 cazuri de infectie depistate doar de ieri pana azi in Cluj, cele mai multe din Romania dupa cele inregistrate in Bucuresti, peste patru sute. Un singur alt judet a raportat mai mult de o suta de cazuri noi de infectie cu coronavirus in acest interval, e vorba de Timis cu 134 de cazuri noi de infectie, in vreme ce in restul tarii cazurile noi se numara ... citeste toata stirea