Doar doua treimi (67%) dintre romani ar vota o femeie la presedintia tarii / Aproape patru din zece romani cred ca societatea in care traim ii favorizeaza mai mult pe barbati - Studiu IRES

Un studiu recent realizat de IRES analizeaza modul in care romanii percep egalitatea de gen intre femei si barbati, distributia rolurilor sociale si profesionale, precum si atitudinile fata de drepturile si rolurile sociale si profesionale ale femeilor, explorand atat experientele individuale, cat si pozitionarile ideologice. Chiar daca datele reflecta un grad ridicat declarat de sustinere pentru egalitatea de gen in societate, persista perceptia unei favorizari a barbatilor in societate si o ... citește toată știrea