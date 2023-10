Doar furtul de lemne care lasa urme se masoara la Cluj in sute de metri cubi de lemne confiscati doar in acest an si doar in zona Huedinului.Un raport al Politiei Huedin pe primele noua luni ale anului, publicat de Inspectoratul Judetean de Politie Cluj, arata ca in acest interval a fost confiscata cantitatea de peste sase sute de metri cubi de lemne ilegale - si sase mijloace de transport in comun au fost de asemenea indisponibilizate in acest interval.Mai exact in primele noua luni din an ... citeste toata stirea