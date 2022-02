"Doar" putin peste o mie de cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj in ultimele 24 de ore, numar semnificativ mai mic decat cel inregistrat in ultimele zile.De obicei, zilnic in ultimele luni, Clujul e judetul din tara cu cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus, dupa Bucuresti. Astazi insa au fost inregistrate mai multe cazuri in Bucuresti - 6.700, Timis - 1.100, Ilfov - aproape 1.500, Constanta, Brasov si Arges - peste 1.200. Explicatia nu e numarul mic de teste procesate, ... citeste toata stirea