"Doar" putin peste trei sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj de ieri pana azi, rata de infectare a scazut la randul sau.Datele Grupului de Comunicare Strategica arata ca de ieri pana azi in Cluj s-au inregistrat un numar de 316 de cazuri noi de infectie cu coronavirus. Este jumatate din numarul inregistrat in urma cu o saptamana - 648 in 22 februarie - si de patru ori mai mic decat cel inregistrat in urma cu doua saptamani, caci in 15 februarie la Cluj erau inregistrate 1.300 ... citeste toata stirea