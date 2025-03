Doctorita din Cluj, condamnata la inchisoare pentru o frauda cu certificate de vaccinare! E incredibil ce cauta pe Google: "Cum te gaseste politia dupa IP"

Un medic din Cluj-Napoca a fost condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare si o amenda penala de 13.500 de lei pentru falsificarea unor certificate de vaccinare. De asemenea, aceasta va trebui sa presteze 30 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii.Potrivit anchetatorilor, medicul Alexandra Pop, care activa in Centrul de Vaccinare din Ocna Mures, a introdus date false in Registrul Electronic National de Vaccinare (RENV), atestand ca mai multe persoane au fost imunizate ... citește toată știrea