Documentarul "Nasty", despre Ilie Nastase, al regizorului clujean Tudor Giurgiu, in selectia Festivalului de la Cannes

Documentarul "Nasty", despre Ilie Nastase, al regizorului clujean Tudor Giurgiu, se afla in selectia Festivalului de la Cannes din acest an.Astfel, documentarul despre viata si cariera tenismenului roman Ilie Nastase a fost inclus in selectia celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Cannes, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din lume. Filmul regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu si Tudor D. Popescu va putea fi urmarit in sectiunea ... citește toată știrea