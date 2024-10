Doi arestati la Cluj dupa ce ar fi introdus in tara droguri de risc, inclusiv cocaina, perchezitii in Floresti.E vorba de doi tineri de 23 si 21 de ani. In 9 octombrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat o perchezitie domiciliara, in urma careia cei doi au foat retinuti, fiind cercetati pentru trafic de droguri ... citește toată știrea