Politistii clujeni au prins doi barbati in varsta de 19 respectiv 33 de ani, dupa ce au furat 2000 de lei si 500 de euro dintr-o casa din comuna Luna.,,In fapt, la data de 6 august a.c., in jurul orei 14.00, cei doi sunt banuiti ca ar fi escaladat gardul unei gospodarii din comuna Luna, iar ulterior ar fi patruns in imobil de unde ar fi sustras suma de 2.000 de lei si 500 de euro.In urma investigatiilor efectuate, cei doi ... citeste toata stirea