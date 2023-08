Doi barbati au fost retinuti joi, de politistii din Turda in urma unui scandal violent care a avut loc in 13 august. Barbatii in varsta de 36 si 38 de ani sunt cercetatipentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce s-au luat la bataie pe o strada din municipiu. Se pare ca totul a pornit de la o masina parcata pe strada.,,Cercetarile au fost demarate la data de 13 august a.c., in urma unei sesizari privind o stare conflictuala ... citeste toata stirea