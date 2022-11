Doi barbati din Cluj au abuzat sexual o fetita de 9 ani. Mama minorei a fost de acord si chiar a asistat la unele scene

O femeie de 32 de ani e acuzata ca i-ar fi permis unui barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, sa intretina relatii sexuale cu fiica sa in varsta de 9 ani. Cei doi traiau impreuna de o perioada, iar dupa o perioada la aceste acte ar fi participat si un prieten al barbatului.Politia Municipiului Aiud a fost sesizata chiar de catre mama, in 18 noiembrie. Ea a marturisti ca ar fi fost agresate de catre barbat, iar minora, in varsta de 9 ani, ar fi fost violata."In urma cercetarilor efectuate sub ... citeste toata stirea