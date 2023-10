Doi barbati, de 49 si 54 de ani, din judetul Mures au fost arestati preventiv azi, sunt acuzati de furt calificat si tentativa la infractiunea de furt calificat dupa ce ar fi furat un laptop dintr-o masina lasata in parcarea unui magazin.Cei doi au fost retinuti ieri pentru 24 de ore de politistii de la Sectia 2, fiind cercetati pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si tentativa la infractiunea de furt calificat. Cercetarile au fost demarate in 12 septembrie, in baza unei sesizari ... citeste toata stirea