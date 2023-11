Doi barbati in arest dupa ce au furat cateva sute de lei din casa unui barbat de 72 de ani din Cluj-Napoca.Cei doi autori - doi barbati de 34 si 19 ani din comunele Caseiu si Unguras - au fost retinuti pentru 24 de ore sambata de politisti. Aceasta dupa ce din activitatile investigativ-operative, politistii au stabilit ca in 10 noiembrie in jurul orei 23.10, barbatul 34 de ani, purtand o masca chirurgicala si fiind insotit de tanarul de 19 ani, ar fi patruns intr-un imobil situat in ... citeste toata stirea