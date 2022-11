Doi barbati, retinuti de politistii clujeni pentru furt si talharie. Unul dintre hoti are doar 18 ani

In data de 8 noiembrie, magistratii Judecatoriei Turda au dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile fata de un barbat de 46 de ani, cercetat pentru infractiunea de talharie si un tanar de 18 ani, cercetat pentru infractiunea de furt calificat."Din verificarile efectuate, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Turda au constatat faptul ca, persoana vatamata, respectiv un barbat in varsta de 52 de ani, in data de 6 noiembrie a.c., in jurul orelor 18.30, ar fi observat prezenta ... citeste toata stirea