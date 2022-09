Doi bucuresteni au fost retinuti la Cluj si acuzati de talharie calificata dupa ce au jefuit un curier in Cluj, cauzand un prejudiciu de mii de lei.Cei doi - doi barbati din Pantelimon si Bucuresti - au fost retinuti ieri, la cateva zile dupa comiterea faptei. In fapt, in 8 septembrie un tanar de 26 de ani, curier, ar fi fost jefuit in jurul orei 13.40 de doi barbati care, prin amenintari cu acte de violenta, i-ar fi sustras o borseta in care se aflau 2.850 de lei. Ieri politistii ... citeste toata stirea