Doi bunici din Cluj se lupta cu neajunsurile! Din putinul lor ingrijesc si cateva animalute: ,,Sunt rupti de toate si uitati de lume" - FOTO

In satele din jurul Clujului traiesc multi bunici care par sa fie uitati de lume. Ajunsi deja la varsta batranetii oamenii se descurca cum pot, mai ales in lunile reci, si nu ezita sa ingrijeasca si animalute, din putinul lor.O clujeanca a decis sa ia masuri pentru a incerca sa-i ajute cu alimente si mancare pentru animale.,,Intr-un sat semiizolat unde trebuie sa mergi prin padure 15 minute pe un drum forestier, se afla 50 de case si doar 9 familii care traiesc acolo in permanenta. Toti sunt ... citește toată știrea