Doi clujeni au fost arestati dupa perchezitii in care anchetatorii au gasit droguri de mare risc, aduse in Romania cu curierul.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Alba coordonati de procurorii antidrog din Alba Iulia si ajutati de "mascatii" de la Directia Operatiuni Speciale a Inspectoratului General al Politiei Romane, au facut doua perchezitii la persoane din judetul Cluj, banuite de trafic international de droguri si introducerea in tara de droguri de risc. ... citeste toata stirea