Doi clujeni au fost arestati preventiv dupa ce au fost acuzati de furt calificat.Perchezitii ieri in Dej la persoane banuite de comiterea unei infractiuni de furt calificat, politistii de investigatii criminale din Dej au identificat si retinut doi tineri, de 20 si 22 de ani, din localitate, banuiti de furtul mai multor aparate electrice, cauzand astfel un prejudiciu evaluat la 6.000 de lei. Anchetatorii spun ca fapta ar fi fost comisa in noaptea de 27 spre 28 aprilie prin patrunderea in ... citeste toata stirea