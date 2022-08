Doi clujeni au fost condamnati la inchisoare, cu executare, dupa ce au furat un laptop si un telefon mobil lasate la incarcat, din sala de asteptare din Gara Cluj.Faptele s-au petrecut in urma cu cinci ani, in octombrie 2017. Conform rechizitoriului din dosar, cei doi inculpati in 4 octombrie 2017 in jurul orei 2.30 dimineata au furat din sala de asteptare din Gara Cluj un laptop marca Lenovo, profitand de faptul ca proprietarul dormea in sala de asteptare, si un telefon mobil lasat la ... citeste toata stirea