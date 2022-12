Doi clujeni au fost condamnati la inchisoare cu executare pentru tulburarea linistii publice, dupa ce au pulverizat gaze lacrimogene intr-o discoteca.Cei doi au fost condamnati in urma cu cateva zile de Judecatoria Gherla la cate sapte luni de inchisoare cu executare pentru infractiunile de trei luni de inchisoare pentru tulburarea linistii publice si sase luni de inchisoare pentru folosirea fara drept de obiecte periculoase, contopite in pedeapsa cea mai grea plus o treime din a doua ... citeste toata stirea