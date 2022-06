Doi clujeni au fost condamnati la inchisoare dupa ce, dandu-se drept angajati ai Primariei, au usurat o femeie in varsta de economii, in suma de peste o mie de euro.Curtea de Apel Cluj i-a condamnat pe cei doi - un barbat si o femeie domiciliati in Cluj-Napoca la inchisoare, pe barbat cu executare iar pe femeie cu suspendare, dupa ce acestia au recunoscut faptele.Sentinta in dosar a fost pronuntata in 17 ianuarie de catre Judecatorie, dar a fost atacata cu apel, care a fost solutionat in ... citeste toata stirea