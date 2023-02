Doi clujeni au fost prinsi dupa ce au incercat sa fure carburant de la o benzinarie, fugind fara sa plateasca, prejudiciu de o suta de euro, s-a dovedit ca au furat si marfuri din magazine

Doi clujeni au fost prinsi dupa ce au incercat sa fure carburant de la o benzinarie, fugind fara sa plateasca de aproape o suta de euro.Politistii hunedoreni au identificat doi tineri din Cluj care au sustras mai multe bunuri din diferite magazine, inclusiv carburant dintr-o benzinarie. Dupa ce acestia ar fi incercat sa fure carburantul, angajatii benzinariei au alertat Politia. Fapta s-a petrecut in 26 ianuarie. O femeie a alimentat in aceeasi zi, in jurul orei 17:20, o cantitate de 56,149 ... citeste toata stirea