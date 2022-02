Doi clujeni au fost prinsi in flagrant delict ieri in timp ce incercau sa vanda nu mai putin de un kilogram si jumatate de cannabis.E vorba de doi tineri de 25 si 32 de ani, prinsi ieri in flagrant delict de politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT. Cei doi au fost retinuti, pentru 24 de ore, pentru infractiunea de trafic de droguri de risc. "Din cercetari a reiesit ca, de la inceputul anului 2022, barbatii ar fi ... citeste toata stirea