Doi clujeni au fost retinuti dupa perchezitiile de ieri intr-un dosar de falsificare de documente.Acestia ar fi falsificat diverse documente, cum ar fi permise de conducere, care erau valorificate ulterior contra unor sume cuprinse intre 1.000 si 3.000 de lei, dupa cum arata anchetatorii.Cei doi au fost retinuti dupa ce ieri politistii din Alba au facut 23 de perchezitii in Alba si Cluj, intr-un dosar de fals, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la fals ... citeste toata stirea