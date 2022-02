Doi clujeni au fost retinuti ieri si acuzati de furt calificat in forma continuata

Doi barbati de 39 si 16 ani au fost retinuti ieri si acuzati de furt calificat in forma continuata.Ieri politistii Sectiei 4 Politie Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un barbat de 39 de ani si un tanar de 16 ani, banuiti de savarsirea infractiunilor de furt calificat in forma continuata. Din cercetari a reiesit faptul ca la aceeasi data, in jurul orei 4.40 dimineata cei doi au sustras un aparat de masura digital si au fortat sistemele de inchidere a mai multor autovehicule, aflate ... citeste toata stirea