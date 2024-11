Doi clujeni au furat 4 camere de supraveghere dintr-o intersectie

Doi clujeni au fost trimisi in judecata pentru furt calificat, vineri, dupa ce au furat patru camere de supraveghere, ale Primariei Cluj-Napoca.Instanta Judecatoriei Cluj-Napoca a admis vineri rechizitoriul si a dispus inceperea judecatii in cauza, pentru furt calificat; conform acestuia, au fost trimisi in judecata in stare de libertate doi inculpati pentru furt ... citește toată știrea