Doi clujeni au pus la cale o frauda cu fonduri europene de 10 milioane de lei! DNA Cluj a intrat pe fir

Doi oameni de afaceri clujeni au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, de catre DNA Cluj, fiind suspectati de o frauda cu fonduri europene uriasa.CTF, unul dintre suspecti este banuit de evaziune fiscala, frauda, uz de fals si spalare de bani.,,Este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, tentativa la obtinerea fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul de stat, folosirea sau prezentarea de documente ori ... citește toată știrea