Doi clujeni de 30 de ani sunt cercetati pentru trafic de droguri, dupa ce au fost prinsi in flagrant delict transportand kilograme de droguri de mare risc, pe care voiau sa le comercializeze.Cei doi banuiti au fost depistati dupa "activitati specifice intr-o cauza privind savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc". Cele doua persoane banuite au fost prinse in flagrant delict, in timp ce ar fi transportat un colet ce continea peste patru kilograme de 3-CMC, considerat drog de ... citeste toata stirea