Doi clujeni, de 46 si 18 ani, au fost arestati azi preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatia de talharie si respectiv furt calificat.Cei doi au fost arestati azi de Judecatoria Turda. "Din verificarile efectuate, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Turda au constatat faptul ca persoana vatamata, respectiv un barbat in varsta de 52 de ani, in data de 6 noiembrie a.c., in jurul orelor 18.30, ar fi observat prezenta neobisnuita a unor persoane in imobilul pe care il are spre ingrijire, in ... citeste toata stirea